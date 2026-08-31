Il centrocampista inglese, prelevato dal Liverpool, ha subito debuttato con la nuova maglia
VIDEO / Inter, primo allenamento per Jones: l'inglese al lavoro ad Appiano
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Prime volte, prime volte dolci, con il sorriso. Cagliar-Inter, seconda giornata della Serie A 26-27: inizia qui l'avventura in nerazzurro di Curtis Jones, all'esordio assoluto con la maglia dell'Inter. Minuto 65', quello dell'ingresso in campo al posto di Petar Sucic: da lì le prime giocate, i primi palloni gestiti, in una fase delicata della partita. 28 tocchi, il 93% di passaggi riusciti, una conclusione, 6 duelli: tanto calcio in una mezz'ora per debuttare e dare il primo contributo alla causa nerazzurra.
(inter.it)
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