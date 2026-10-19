Il difensore olandese è andato a segno nel successo per 5-1 contro l'Asteras Aktor
VIDEO / De Vrij vuole lasciare l'Inter. Ma era già successo: cosa può cambiare ora
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Primo gol con la maglia del Panathinaikos per Stefan de Vrij: l'ex difensore dell'Inter ha sbloccato il punteggio in occasione del successo per 5-1 contro l'Asteras Aktor, settima giornata del campionato greco. L'olandese, subito diventato capitano della sua nuova squadra, fin qui ha già collezionato 16 presenze considerando tutte le competizioni.
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