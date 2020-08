Sky – Inter, nessuna offerta ufficiale per Tonali: due ‘problemi’, il Milan prova ad inserirsi

L’Inter punta forte su Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 del Brescia e della Nazionale ha già l’accordo con il club nerazzurro. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Marotta e Ausilio non hanno presentato ancora un’offerta ufficiale al Brescia perché vale la regola del ‘prima vendere e poi comprare’ non per il Fair Play Finanziario ma per la crisi post Covid-19. Il club nerazzurro ha due ‘problemi’ al momento: trovare la formula giusta per l’accordo con il club di Cellino e valutare una possibile cessione nello stesso ruolo.

Il Milan è interessato a Tonali e vorrebbe approfittare dello stallo con l’Inter per inserirsi e raggiungere un accordo con il Brescia e con il calciatore.