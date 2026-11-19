Il mercato estivo dell'Inter ha visto l'arrivo di ben tre giocatori inglesi: John Stones, Curtis Jones e Djed Spence. Tutti e tre in questo inizio di stagione hanno avuto problemi fisici. Il difensore il 14 settembre contro l’Udinese ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra che lo hanno costretto ai box fino all’8 novembre. Il centrocampista si è fatto male il 7 ottobre giorni rimediando un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Spence, invece, è arrivato in ritardo dal Mondiale e durante la preparazione ha avuto un fastidio muscolare che lo ha rallentato.

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Come sottolinea Tuttosport, per la prima volta, se non ci saranno contrattempi nei prossimi giorni, Chivu potrà averli contemporaneamente a disposizione, facendo così scattare quel progetto di “Inter formato Premier” che il club aveva immaginato in estate per alzare soprattutto ritmi ed esperienza in Champions. "Finalmente, si può dire, si capirà se l’ultimo mercato gestito da Piero Ausilio darà i suoi frutti".

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"Spence ha giocato titolare le ultime tre gare prima della sosta e contro Feyenoord e Como è stato fra i migliori in campo, mostrando cosa potrebbe dare sulla fascia destra. Stones è oggettivamente ancora un punto di domanda, mentre Jones aveva fatto bene subentrando dalla panchina con Cagliari, Napoli e Udinese, deludente invece da titolare con Real Madrid e Roma. Chivu ha puntato forte sull’ex Liverpool e ora in tanti aspettano risposte, anche perché a centrocampo servirà aumentare le rotazioni considerando che Stankovic sarà fuori ancora per un po’, mentre Calhanoglu e pure lo stesso Zielinski andranno gestiti per evitare nuovi guai muscolari".

(Tuttosport)