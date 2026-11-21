Anche per questo fine settimana, su Radio Dee Jay, Zazzaroni e Caressa hanno fatto il loro pronostico sulle partite in programma in Serie A. E nel fine settimana a Bergamo l'Inter di Chivu giocherà contro l'Atalanta di Sarri.

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I due giornalisti non erano concordi sul pronostico: due per Caressa che pensa quindi alla vittoria dell'Inter. x-2 per Zazzaroni, ci potrebbe stare sia la vittoria della formazione milanese in trasferta che un pareggio.

Sulle rivali invece hanno pronosticato entrambi la vittoria del Como (reduce dalla sconfitta con l'Inter) contro il Cagliari e la vittoria della Roma a Parma. Hanno dato per vincente la Juve contro il Venezia, il Milan contro il Frosinone e il Napoli contro il Torino. Per Zazzaroni vince la Lazio contro il Lecce. Caressa pronostica la vittoria della squadra di Gattuso o un pareggio.

(Fonte: Radio Dee Jay)