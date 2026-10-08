Il portiere arrivato questa estate dalla Lazio è in procinto di debuttare con la maglia nerazzurra
VIDEO FCIN1908 / Allenamento Inter, volée di Dimarco e splendida risposta di Provedel
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In casa Inter pare essere arrivato il momento di Ivan Provedel. L'ex portiere della Lazio, arrivato a Milano nel corso dell'estate, è pronto per fare il suo esordio in gare ufficiali con la maglia nerazzurra, con ogni probabilità già in occasione del match in programma sabato a San Siro contro il Parma.
Un giorno atteso da parecchio per Provedel: la sua ultima partita risale a 7 mesi fa, al 4 marzo, semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta. Da lì l'operazione alla spalla e il siccessivo trasferimento all'Inter, dove ha iniziato come riserva di Martinez.
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