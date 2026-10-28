"Ho fatto il mio dovere, poi nel secondo tempo siamo per fortuna riusciti a sbloccarla e portiamo a casa tre punti. Il rapporto con Martinez? Siamo all'Inter, dobbiamo tutti fare del nostro meglio ogni giorno. Nel nostro gruppo di lavoro c'è grande armonia, nelle responsabilità di divertiamo anche e questa è la cosa più importante". Così Ivan Provedel, protagonista in Venezia-Inter con parate determinanti, ai microfoni di Inter TV.

Miglior inizio di stagione dell'Inter?"Io sono arrivato quest'anno, ma ho subito visto un grande gruppo. Non è un caso se negli ultimi anni i ragazzi hanno vinto trofei, questa deve continuare a essere la base per arrivare ad altri traguardi".