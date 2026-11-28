Pio Esposito: il paragone di Capello è giusto? Quanto può durare Diouf eterno senza ruolo

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Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Sandro Sabatini, giornalista, ha lanciato questa provocazione sull'Inter in ottica scudetto.

Gazzetta – Inter, Varela piace a Chivu e può cambiare il futuro di Bonny. Novità sul rinnovo di Thuram

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“Farò arrabbiare gli interisti, ma oggi per lo Scudetto vedo meglio la Roma: più fresca, più vivace e più convincente dell’Inter. I giallorossi hanno più entusiasmo, più freschezza e vivacità.

I nerazzurri vanno avanti con le fiammate dei vari Lautaro o Thuram. E difensivamente spesso si vedono degli errori che mettono paura…“.