Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato proprio del pareggio tra i giallorossi e l'Inter:

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"Non mi aspettavo l’impatto di Balerdi, è una sorpresa positiva. È reattivo, molto pratico e non rischia quando non è il caso di farlo. Sulla fase difensiva la Roma è numericamente a posto, è un valore aggiunto.

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Dobbiamo aspettare 7-8 partite per vedere quale sarà il livello del campionato. Mi sembra che l’idea che l’Inter potesse andare in fuga, al momento, non sia così"

(Forzaroma.info)