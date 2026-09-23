L'analisi di Roberto Pruzzo dopo il pareggio tra Roma e Inter nell'ultimo turno di campionato e prima di una lunga sosta
VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino, Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato proprio del pareggio tra i giallorossi e l'Inter:
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"Non mi aspettavo l’impatto di Balerdi, è una sorpresa positiva. È reattivo, molto pratico e non rischia quando non è il caso di farlo. Sulla fase difensiva la Roma è numericamente a posto, è un valore aggiunto.
Dobbiamo aspettare 7-8 partite per vedere quale sarà il livello del campionato. Mi sembra che l’idea che l’Inter potesse andare in fuga, al momento, non sia così"
(Forzaroma.info)
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