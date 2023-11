Quagliarella annuncia il ritiro: “Sono in condizioni fisiche inaccettabili”

L'attaccante classe '83 appende gli scarpini al chiodo: per lui 182 reti in Serie A, capocannoniere nel 2019

Fabio Quagliarella dice basta: l'attaccante classe 1983 ha ufficialmente annunciato il suo addio al calcio giocato. L'annuncio è arrivato nel corso dello speciale di Sky sul derby di Genova. "Sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter continuare. Sono costretto.

Può darsi che arrivi qualcosa ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per scendere in campo adesso. I sogni devono esserci sempre, uno è poter restare nel mondo del calcio e capire il ruolo che mi si addice. Ma abbiamo tutto il tempo per capire che strada intraprendere".