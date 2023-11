Quagliarella: “Lautaro consapevole della sua forza. E tutta l’Inter si fida”

«Un gol lo ha segnato su rigore e non è facile e anche lì l'ho visto sereno, consapevole, lo sei quando sai che sei forte. E anche la squadra si fida. Se l'Inter è un grande club oggi? Quando c'è un grande gruppo, il gruppo riesce a toglierti il peso della responsabilità, un gruppo di professionisti seri ti fa capire come si fa ed è più facile inserirsi», ha concluso sull'argentino e sulle sue parole. Il capitano nerazzurro ha parlato ancora una volta dell'importanza del gruppo e di come tutti, anche i nuovi arrivati, sanno cos'è l'Inter e cosa si deve fare per Lei.