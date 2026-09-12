Ranocchia presenta la sua nuova app Athletics Mind, ecco di cosa si tratta

Gianni Pampinella
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Ranocchia Thuram

Athletics Mind è la nuova app fondata da Andrea Ranocchia. L'obiettivo è accompagnare atlete e atleti professionisti, ma anche amatoriali, in un percorso di crescita che metta al centro il benessere mentale dell'atleta. "Da calciatore ho imparato che serve un supporto psicologico per esprimersi. Ansia da prestazione, depressione, solitudine e perdita di autostima sono fattori che incidono sulla stabilità dell’atleta e della persona. Portavo in famiglia la negatività dovuta al campo e poi a sua volta mi trascinavo in campo lo stress familiare generato da me”, racconta Ranocchia intervistato da Il Foglio.
Inter Chivu Ranocchia
"Quando accompagno mio figlio ricevo spesso richieste da parte di altri genitori o degli stessi allenatori di parlare con bambini delusi e arrabbiati. Con chi non vuole più giocare dopo una sconfitta, con chi non parla per giorni. Mi presto volentieri, ma è molto meglio che inizino a farlo con qualcuno che possa davvero aiutarli. In programma c’è anche l’apertura di una sezione per la preparazione atletica, motivo per cui c’è anche Antonio Pintus tra gli investitori, lo storico preparatore di Juventus e Real Madrid". (Il Foglio)
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