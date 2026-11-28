Dejan Stanković con la maglia dell'Inter nel 2009 (foto Steindy, CC BY-SA

3.0, Wikimedia Commons)

Ospite del podcast Maglietta sudata, Andrea Ranocchia ha raccontato l'impatto che ha avuto quando è arrivato all'Inter. L'ex difensore ricorda in particolare una frase di Stankovic. "Lì era o vinci o vinci. In allenamento mi ricordo l'intensità quando facevi la parte tattica, atletica e via dicendo, poi quando c'era il momento della partitella di fine allenamento, lì c'era una intensità ma proprio a menarsi, chi perdeva...".

Getty Images

"Io non ero abituato a vivere quell'aspetto lì. Qualità incredibile, velocità, forza e mentalità, chi perdeva fino al giorno dopo non parlava. Lì ho capito: Ok, aspetta, questo è diverso da altri, al di là della qualità che naturalmente è diversa. Stankovic era uno dei primi con cui ho legato, anche Chivu, abbiamo legato tantissimo. Stankovic mi diceva: "Bravo, hai fatto bene, ora devi rimanerci qua". Mi ricordo questo aneddoto qua che mi ha colpito. Lì è competizione totale, ogni secondo ad altissimo livello, in queste squadre non c'è la via di mezzo, la sconfitta non è minimamente pensata".

(Maglietta sudata)