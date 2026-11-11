Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. Dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri hanno saputo rialzarsi battendo Feyenoord e Como con prestazioni convincenti. "Bilancio ottimo, è una squadra forte, in salute, che ha un organico molto ampio. È una squadra che può correre per tutti e tre gli obiettivi. Si è rifnorzata ulteriormente quest'anno, squadra molto competitiva in Italia e in Europa".

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"Col Como ha fatto un partitone, è partita aggressiva, ripartita, non ha fatto giocare il Como che è una delle squadre che gioca meglio in Italia e in Europa a livello di calcio. È una squadra che sa di essere forte, vince da anni, ha un gruppo molto solido. L'unico problema dell'Inter può essere l'Inter, quando sai di essere forte, può capitare che abbassi un po' l'attenzione, magari rischi di andare sotto, però può capitare ma è una cosa che si può mettere a posto in un secondo".

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"Col Como si è vista una risposta molto forte, probabilmente il fatto che si sono parlati e hanno capito che per vincere devono affrontare in maniera giusta tutta la partita. Comprerei un giocatore che ti può saltare l'uomo sulla fascia, che ti può creare superiorità. Un giocatore che ti riesce a saltare l'uomo quando affronti squadre molto chiuse".