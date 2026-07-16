L'ex difensore dell'Inter ha detto la sua sulla corsa alla panchina dell'Italia

Fabio Alampi
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Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di Sport Mediaset ha detto la sua su Andrea Pirlo, uno dei candidati alla carica di nuovo commissario tecnico della Nazionale: "Una scelta che potrebbe essere azzeccata. Poi con l'aiuto di Maldini e di Leonardo, due profili di altissimo livello. Sicuramente tra di loro ci avranno un grande feeling, possono far bene e far tornare l'entusiasmo in un gruppo che da tanti anni, seppur con grandissime qualità, fa fatica".

Ranocchia (2)

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