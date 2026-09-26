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Una brutta Italia cade contro il Belgio in Nations League. Fabio Ravezzani su YouTube analizza senza mezzi termini la prestazione della Nazionale di Mancini:

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"E' stato un massacro. Una partita umiliante, quella che ha visto l'Italia perdere contro il Belgio. L'Italia non perdeva una partita ufficiale a Roma dal 2013. La scelta di Mancini ha lasciato sempre perplessi, visto che da quando è andato in Arabia ha collezionato solo disastri e tutte le big lo hanno ignorato. Lo potevano chiamare la Juventus, il Milan e l'Inter, ma nessuno l'ha fatto".

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"E' sempre stato molto attento alla sua persona e all'estetica, ma poi c'è il campo. I calciatori sono mediocri e scadenti. Tatticamente il Belgio ci ha massacrati e siamo stati ridicoli per tutta la partita. Pio Esposito è troppo acerbo per essere un trascinatore e non lo sarà mai, non è come Haaland. Anche Barella sta vivendo un momento altalenante.