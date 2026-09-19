Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso il suo profilo X è tornato sul Milan e in particolare su Rubén Amorim, che sta attraversando già il suo primo momento di difficoltà da quando è arrivato alla guida del club rossonero.

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Queste le sue considerazioni sull’allenatore portoghese: “Il problema di Amorim non sono i risultati, finora tollerabili. Piuttosto sono le promesse esagerate che aveva fatto. Ha parlato di un calcio nuovo, dominante, diverso. E non si è ancora visto. Ma è giusto dargli tempo. Però con un po’ più di umiltà oggi avrebbe meno problemi”.