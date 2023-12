Ravezzani: “Post Gagliardini? Altra pessima figura. Ma non ha capito che…”

"Gagliardini, dopo ieri sera, riesce a fare pessima figura anche oggi. Anziché scusarsi con Rabiot gli risponde che le cose di campo restano in campo e di chiamare la mamma. Non ha capito che la sua triste scenetta è uscita dai confini del campo e l'hanno vista tutti?". Questo il parere di Fabio Ravezzani, giornalista, in merito al post del centrocampista del Monza in risposta a quello del francese postato ieri sera dopo Monza-Juve.