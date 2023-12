Gagliardini replica a Rabiot: “Le cose di campo non vanno sui social. Chiama la mamma”

Monza-Juventus non sembra essere finita con il gol di Gatti a tempo scaduto. Subito dopo il match, infatti, Adrien Rabiot ha postato sui social un messaggio rivolto a Roberto Gagliardini, che ha esultato in faccia al francese sul gol del momentaneo 1-1 di Carboni. "Resta sempre umile perché finché l'arbitro non fischia la fine, tutto può succedere", il discorso di Rabiot.

Gagliardini, però, non ha tardato a rispondere: "Le cose di campo rimangono in campo, non sui social. 'Ciama la mama' (chiama la mamma in bergamasco, ndr)"