Attraverso il suo canale YouTube, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha proposto la sua lettura sull'episodio controverso che ha rischiato di pregiudicare la vittoria dell'Inter oggi contro la Fiorentina al Meazza. Il mancato rigore su Thuram dopo lo sgambetto di Viery sarà oggetto di forti polemiche anche nelle prossime ore. Questo il pensiero di Ravezzani:

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"C'è stato l'ennesimo caso arbitrale che contraddistingue una gestione sempre più pericolosamente comprensibile da parte di Orsato. In un'azione fotocopia di quella di Bologna, Thuram stringe al centro, supera l'avversario e cade dopo lo sgambetto. Tutti pensano al calcio di rigore, ma non Mariani, che ha lasciato proseguire con tutti esterrefatti. E' evidente che ogni tifoso ritiene sempre che il rigore a suo favore ci sia e quello a suo danno non ci sia.

Lo scandalo dell'interista non è quello dello juventino e viceversa. Per due volte però Thuram viene atterrato con azione voluta e per due volte non è stato assegnato il rigore in maniera incredibile. Dobbiamo trovare un punto d'incontro su questo, perché quello che oggi succede a Thuram può succedere domani a Kolo Muani o Goncalo Ramos".

Viery-Thuram: una cosa più grave del mancato fischio

Prosegue ancora Ravezzani:

"La spiegazione l'ha data il silenzio di Orsato: abbiamo visto la scomparsa della trasmissione di DAZN che era fondamentale per spiegare gli episodi, convinti di cercare la giustizia nel calcio. Il designatore prendeva i casi più discussi, faceva sentire l'audio tra arbitro e varista e quando necessario ammetteva l'errore. Si coglieva in ogni caso la buona fede, in qualche modo serviva per spiegare e migliorare. Siamo tornati nella cappa misteriosa, si vergognano di farsi sentire evidentemente.

Mariani oggi sembrava orientato a dare il rigore, poi quasi rammentandosi che Orsato non vuole quei rigori e dice che non è più rigore. Thuram ha avuto quasi una crisi di nervi, posso capirlo. Non può esserci regolamento del calcio e il regolamento di Orsato: se allunghi la gamba e prendi la caviglia dell'attaccante avversario, quello è rigore. L'assurdo è che non solo l'arbitro ha paura di intervenire, ma anche il varista. Così ingiustizia è fatta. Questo preoccupa e fa capire che c'è un'inversione di tendenza secondo cui si fischia fallo solo se ci sono contatti violenti. La vicenda è grave perché l'Inter stava per perdere punti anche per un errore di arbitro e designatore".