Il giornalista esplode contro chi l'accusa di aver raccontato male un episodio della gara di Champions tra Real e Inter
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Fabio Caressa ha commentato Real-Inter per Skysport e ha raccontato anche della sostituzione di Mbappé e Vinicius sottolineando che c'era stato un applauso sentito per il brasiliano e anche fischi invece per il francese.
Per questo il conduttore è stato attaccato da un radio ascoltatore di Football Club, il programma di Radio Dee Jay condotto insieme a Zazzaroni. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA PICCATA RISPOSTA DI CARESSA...).
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