Fabio Caressa ha commentato Real-Inter per Skysport e ha raccontato anche della sostituzione di Mbappé e Vinicius sottolineando che c'era stato un applauso sentito per il brasiliano e anche fischi invece per il francese.

Per questo il conduttore è stato attaccato da un radio ascoltatore di Football Club, il programma di Radio Dee Jay condotto insieme a Zazzaroni. (CLICCA QUI PER LEGGERE LA PICCATA RISPOSTA DI CARESSA...).