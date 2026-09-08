Il centrocampista francese sarà a disposizione di Mourinho per il match di questa sera

Fabio Alampi
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VIDEO / Chivu: "Ma Mourinho voleva che l'Inter vincesse? Champions bastarda"

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Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma questa sera contro l'Inter. Buone notizie per Josè Mourinho, che ritrova Aurelien Tchouameni: recupero importante, considerate le tante assenze a centrocampo (out Camavinga, Arda Guler e Bernardo Silva). Regolarmente presente l'ex Dumfries.

Dumfries
Getty Images

I convocati:

Portieri: Courtois, Mestre, Javi Navarro;

Difensori: Huijsen, Alexander-Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries, Mario Rivas;

Centrocampisti: Bellingham, Valverde, Tchouameni, Thiago, Cestero;

Tchouameni

Attaccanti: Vinicius, Endrick, Mbappé, Espì, Brahim, Diomande.

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