Per AS i nerazzurri hanno comandato a lungo il gioco e creato molto più di quanto racconti il risultato: decisivi gli errori individuali e le parate di Courtois
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L'INTER SI E' SPARATA DA SOLA
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Il giudizio iniziale è già piuttosto eloquente:
«Il Bernabeu è terra di fenomeni soprannaturali».
E il riferimento è soprattutto a quanto successo all’Inter.
AS: «L’Inter si è sparata due volte da sola»Secondo il quotidiano spagnolo, la squadra di Chivu ha fatto molto di quello che serviva per uscire dal Bernabeu con un risultato diverso.
Ha tenuto il pallone, ha messo in difficoltà il centrocampo madridista e ha costruito diverse occasioni. Poi, però, sono arrivati i due errori che hanno indirizzato la serata.
AS li definisce senza troppi giri di parole:
«Una buona Inter si è sparata due volte da sola».
Il primo episodio nasce dalla palla persa da Curtis Jones in uscita e dalla successiva difficoltà di Bisseck nel rimediare. Mbappé non ha perdonato e ha portato avanti il Real.
Una rete che, secondo il giornale, è arrivata quasi contro l’andamento del gioco.
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