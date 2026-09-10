Per AS i nerazzurri hanno comandato a lungo il gioco e creato molto più di quanto racconti il risultato: decisivi gli errori individuali e le parate di Courtois

Daniele Mari
Mourinho

VIDEO / Mourinho elogia l’Inter: "Scudetto? Solo una può starle vicino"

L'INTER SI E' SPARATA DA SOLA

Chivu Real Madrid-Inter

VIDEO / Chivu: “Quanti punti servono per passare in Champions! Volevo più riposo dopo il Napoli"

Il risultato dice Real Madrid 2, Inter 1. La lettura che arriva dalla Spagna, però, è molto meno comoda per la squadra di Mourinho. Il quotidiano AS descrive infatti una partita nella quale i nerazzurri hanno giocato, comandato e creato, salvo poi consegnare al Real due gol con altrettanti errori.

chivu real inter
Getty Images

Il giudizio iniziale è già piuttosto eloquente:

«Il Bernabeu è terra di fenomeni soprannaturali».

E il riferimento è soprattutto a quanto successo all’Inter.

AS: «L’Inter si è sparata due volte da sola»

Secondo il quotidiano spagnolo, la squadra di Chivu ha fatto molto di quello che serviva per uscire dal Bernabeu con un risultato diverso.
AS - L’Inter farà fatica a spiegarsi questa sconfitta

Ha tenuto il pallone, ha messo in difficoltà il centrocampo madridista e ha costruito diverse occasioni. Poi, però, sono arrivati i due errori che hanno indirizzato la serata.

AS li definisce senza troppi giri di parole:

«Una buona Inter si è sparata due volte da sola».

Il primo episodio nasce dalla palla persa da Curtis Jones in uscita e dalla successiva difficoltà di Bisseck nel rimediare. Mbappé non ha perdonato e ha portato avanti il Real.

Una rete che, secondo il giornale, è arrivata quasi contro l’andamento del gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti