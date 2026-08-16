Un occhio nero che ha suscitato molta curiosità. Durante l'amichevole con lo Schalke 04, che si è giocata alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania e vinta tre a zero dal suo Real Madrid, Mourinho è apparso in panchina con un occhio viola. I giornali spagnoli hanno subito chiarito l'entità dell'infortunio.

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💥 Mourinho aparece en el Veltins Arena... ¡con un ojo morado! pic.twitter.com/Kop56W5e44 — Diario AS (@diarioas) August 16, 2026

L'allenatore José Mourinho ha subito una pallonata in pieno volto mentre la sua squadra si stava allenando. Fortunatamente, indossare gli occhiali ha evitato ulteriori danni, permettendogli di continuare a guidare la squadra.

"Una delle cose più sorprendenti del Real Madrid nella partita contro lo Schalke in Germania è stato Mourinho. Non per la formazione titolare, né per le tattiche, ma per il suo aspetto fisico. L'allenatore portoghese è apparso in panchina con un occhio nero, cosa che ha sorpreso tutti quando le telecamere si sono concentrate sull'allenatore. Un mistero cosa sia successo, ma Mou così ha sorpreso molti", si legge su Mundo Deportivo.

Alla fine la spiegazione è arrivata. Un occhio nero ricavato in allenamento. Quando si tratta di Mou fa tutto notizia.

(Fonte: mundodeportivo.com)