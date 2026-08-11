Mourinho Ã¨ il documentario di Netflix dedicato all'ex allenatore dell'Inter. Tante le testimonianze degli ex Inter sulla sua avventura in nerazzurra, descritta nel secondo episodio del documentario. C'Ã¨ in particolare quella di Zlatan Ibrahimovic che racconta come la sua avventura con lui al club nerazzurro ha cambiato il corso della sua carriera e il suo modo di giocare.

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Â«JosÃ© all'inter era imprevedibile, succedeva qualcosa ogni fottuto giorno. Ha cambiato il mio modo di giocare, in campo mi sentivo intoccabile, mi ha reso un killer capace di annientare chiunque. Quell'anno sono diventato capo cannoniere, segnavo gol a raffica, alcuni impossibili da ripetere. Non Ã¨ il mio ego a parlare, lo dicono i fatti. JosÃ© e io volevamo vincere e avrei fatto di tuttoÂ», spiega lo svedese.

Â«Mi entrava in testa e mi spingeva a dimostrare di essere il migliore in ogni partita. Con l'Atalanta eravamo due a due e il giorno dopo avri dovuto ricevere il premio come miglior giocatore in Italia. Ma lui all'intervallo mi disse: "Quando lo ritiri vergognati". Restai a bocca aperta. "Dotresti dire a tua mamma che non lo meriti, per come hai giocato non te lo meriti. Nel secondo tempo rientrai con una rabbia agonistica incredibile, pensai 'ora faccio cambiare idea a questo stronzo'. Mi aveva fatto cambiare l'approccio mentale alla partita, Ã¨ il numero uno in questo. Sapeva come stimolarmi e per questo lo rispettoÂ», ha aggiunto Ibra su Mou.

«Volevo la CL a tutti i costi e dopo cinque anni in Italia cercavo nuovi stimoli. Quando mi contattÃ² il BarÃ§a pensai... cazzo. Ma prima di partire per Barcellona JosÃ© mi disse: "Tu vai lÃ per la Champions, ma ricordati che quest'anno la vinciamo noi. E io dissi: "Che stronzetto!" Nella semifinale, quando parlo con Pep e Mourinho mi spunta alle spalle non ho sentito cosa gli disseÂ». Gli disse che non avrebbero vinto, neanche in dieci. E aveva ragione Mou.

(Fonte: Netflix)