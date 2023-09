Inter, c’è la Real Sociedad: dagli acquisti e l’allenatore alla Champions, tutto sugli avversari

Dopo aver vinto le prime due partite di Champions League nel settembre 2003, la Real Sociedad non è più riuscita a vincere nelle successive 12 partite del torneo. Nella storia del club il risultato più prestigioso nelle competizioni europee è stata la conquista della semifinale di Coppa dei Campioni 1982-83, quando venne sconfitta dall'Amburgo.

Nel 2011 ritorna per allenare le giovanili. La sua gavetta lo porta prima ad allenare la squadra B e poi a subentrare nella stagione 2018-19 alla guida della prima squadra. Con lui in panchina nell'anno successivo arriva la storica conquista della Coppa del Re nella finale vinta contro l'Athletic Bilbao.

Era da 33 anni che la Real Sociedad non vinceva un trofeo. Il lavoro fatto dal tecnico ha portato i baschi a disputare gli ottavi di Europa League nella scorsa stagione, anno in cui è arrivata la qualificazione alla Champions League.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.