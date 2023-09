Recoba: “Messi il migliore della storia. Ho avuto la sfortuna di sfidarlo con l’Inter e…”

"Chi è il migliore oggi? Messi. Non solo oggi ma lo è di tutta la storia. Da quando ha iniziato a giocare, ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in un'amichevole tra Barcellona e Inter. Più che fortunato direi sfortunato perché, in quella partita, ci hanno segnato 5 gol. Da quella volta sono passati 16 anni e in questo lasso di tempo lui è sempre stato il migliore secondo me. È così contemporaneo che non puoi metterlo nello stesso posto di Diego Armando Maradona o Pelé. Confesso che quando l'Uruguay è uscito al Mondiale, ho fatto il tifo per l'Argentina"