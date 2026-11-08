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Ancora poche ore e i cancelli del Meazza si riapriranno. Oggi in programma una gara di cartello tra Inter e Como, occasione succulenta per portare a casa non solo tre punti ma anche una discreta dose di fiducia in vista delle prossime gare. Un risultato positivo permetterebbe anche di approfittare della sosta per lavorare in tranquillità e senza le tossine caratteristiche di un passo falso. La squadra di Chivu tiene tanto a far bella figura, ma non sarà affatto facile. L'ambizione regna sovrana anche in riva al Lago. Si legge oggi su Repubblica:

"C'è un dato che circola nello spogliatoio del Como: a San Siro i nerazzurri hanno vinto 14 volte su 15. Batterli significherebbe scrivere l'ennesima pagina di storia. Cesc sa che, oltre a idee e determinazione, in area servirà una concentrazione da piloti di jet: «Se avremo quattro occasioni, dovremo segnare due gol. Perché l'Inter con quattro occasioni uno o due gol te li fa sicuramente»".