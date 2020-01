Inter, respinta la prima offerta per Acuña: per la sinistra prende quota un altro nome

Continua la ricerca di un esterno mancino da parte dell’Inter: negli ultimi giorni ha preso quota l’ipotesi Marcos Acuña dello Sporting Lisbona, ma la prima offerta dei nerazzurri è stata respinta. Secondo Tuttosport, il nome giusto per la fascia sinistra potrebbe arrivare dalla Francia:

“Potrebbe arrivare nei primi giorni di questa settimana la nuova offerta dell’Inter per Marcos Acuña. Il laterale dello Sporting Lisbona è un obiettivo per la fascia sinistra, ma la prima offerta fatta dei nerazzurri (1 milione subito per il prestito oneroso più altri 10 se a fine stagione fosse stata esercitata la clausola di riscatto) è stata rimandata al mittente dal club portoghese, che considera Acuña un titolare, che ha bisogno di realizzare denaro da questa sessione di mercato e che non vuole scendere troppo sotto i 20 milioni. […] La sensazione che filtra da Lisbona è che si potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni“.

L’ALTERNATIVA – “Bisogna però capire se l’Inter davvero si spingerà fino a tanto per il 28enne argentino, che non rappresenta la prima scelta del club soprattutto perché non conosce né il campionato italiano, né il gioco di Conte, al contrario per esempio, di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, i primi profili su cui si era mossa la società. I due restano nel mirino, anche se col passare dei giorni non si ammorbidisce la linea del Chelsea, decisa a non dare giocatori all’ex Conte.

Una soluzione che potrebbe mettere tutti d’accordo per qualità e prezzo potrebbe allora essere Kurzawa, in scadenza con il Paris Saint-Germain“.