"Non sarebbe nemmeno giusto pensare che sia "colpa" dell'Inter. Non molto diversa, per atteggiamento, da quella che ha lasciato tre punti al Sassuolo. Le rotazioni post-scudetto di Inzaghi in realtà erano infatti proseguite: il tecnico fa sedere di fianco a sé Lautaro, Mkhitaryan, Bastoni, Calhanoglu e Pavard. Sette i cambi rispetto alla partitaccia con il Sassuolo, ma conferma per Asllani in regia e Frattesi da assaltatore con il rientro di Barella, mentre davanti la coppia è Arnautovic-Thuram".