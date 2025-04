Rigore Ndicka-Bisseck, rischio stop per Fabbri. “Anche se Rocchi…”

"Quel singolo episodio non è stato ritenuto sufficiente a macchiare una prova nel complesso più che sufficiente, specialmente per come sono state gestite altre situazioni delicate in area di rigore e per come è stata tenuta in pugno la gara. Tuttavia non è da escludere che Fabbri venga fermato per le prossime partite", aggiunge poi Mediaset. Né Fabbri né Di Bello (al VAR) hanno preso la decisione corretta ma - si legge poi su Sport Mediaset - "per Rocchi e gli altri dirigenti della Can A e B si trattava comunque di un episodio complesso. Uno sbaglio, ma non così grave"