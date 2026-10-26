Le enormi polemiche dopo Inter-Fiorentina di ieri hanno di nuovo portato l'opinione pubblica a chiedere ancora il VAR a chiamata

Marco Astori
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Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime

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Le enormi polemiche dopo Inter-Fiorentina di ieri hanno di nuovo portato l'opinione pubblica a chiedere ancora il VAR a chiamata.

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Ipotesi però ancora rigettata dal mondo degli arbitri, come rivela Alberto Rimedio durante la Domenica Sportiva: "Il mondo arbitrale non vuole il VAR a chiamata perché sostiene che verrebbe minacciata la centralità dell'arbitro perché le decisioni verrebbero rimesse ad una valutazione esterna dal mondo arbitrale: perché la richiesta sarebbe degli allenatori.

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Getty

Ma risolverebbe tantissimi problemi perché non ci sarebbero più le polemiche sui mancati interventi. Lì decide l'allenatore e poi l'arbitro in totale autonomia sceglie".

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