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Nel corso dell'ultima puntata de La Domenica Sportiva, Alberto Rimedio, giornalista, ha parlato così dei giocatori del Como che vedrebbe titolari nell'Inter.

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"Chi dice che solo Nico Paz sarebbe titolare nell'Inter è un po' severo: io onestamente un altro paio giocatori li vedo. Baturina? No, Jacobo Ramon sicuramente e anche Da Cunha.

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E' diventato titolare nella nazionale francese che è il top. Sono due calciatori che io credo potrebbero trovare spazio anche all'Inter e mi tengo anche stretto.