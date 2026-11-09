A La Domenica Sportiva, Alberto Rimedio, giornalista, ha parlato così dei giocatori del Como che vedrebbe titolari nell'Inter
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
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Nel corso dell'ultima puntata de La Domenica Sportiva, Alberto Rimedio, giornalista, ha parlato così dei giocatori del Como che vedrebbe titolari nell'Inter.
"Chi dice che solo Nico Paz sarebbe titolare nell'Inter è un po' severo: io onestamente un altro paio giocatori li vedo. Baturina? No, Jacobo Ramon sicuramente e anche Da Cunha.
E' diventato titolare nella nazionale francese che è il top. Sono due calciatori che io credo potrebbero trovare spazio anche all'Inter e mi tengo anche stretto.
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