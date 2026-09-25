Roberto Carlos ha rivelato i dettagli di uno dei periodi più difficili della sua vita finanziaria. Durante la partecipazione al Portugal Football Summit in Portogallo, l'ex terzino ha raccontato di aver perso il 99% di quanto guadagnato durante la sua carriera calcistica a causa di problemi con gli agenti e questioni familiari.

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"Ho avuto problemi con persone che mi hanno lasciato senza un soldo. A causa di agenti e problemi familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato nel calcio. Ho commesso degli errori, ed è per questo che chiedo ai giocatori più giovani di non commettere gli stessi errori".

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Il brasiliano ha dichiarato che la situazione si è verificata all'improvviso. Secondo Roberto Carlos, aveva un serio problema con un ex manager e un altro di natura familiare quando ha ricevuto dei documenti di cui ignorava l'esistenza. "Un giovedì sono andato a letto a mezzanotte e il venerdì ho ricevuto una pila di documenti di cui ignoravo completamente l'esistenza. È stato allora che ho perso tutta la mia storia. Ho sempre pensato al mio futuro dopo la carriera da giocatore. Significa costruire un'eredità come giocatore e sfruttare la propria immagine. Quando ho deciso di smettere di giocare a calcio, avevo già la licenza di direttore sportivo e collaboravo con molti marchi".

(Globo)