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Gianluca Rocchi, ex arbitro e designatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così il pareggio per 4-4 tra Atalanta e Inter: "Il giallo a Zappacosta è corretto, io anche non darei il giallo: ci vedo poca SPA, il portiere è lì. Non è rosso, c'è stato un cambio regolamentare: per avere un DOGSO sulla linea di porta deve essere una parata volontaria.

Bravo Maresca perché fischiare il rigore in campo subito ti toglie tutti i problemi del mondo. Su Bastoni è assolutamente rigore: complimenti a Maresca che fischia in campo, il dubbio che puoi avere solo se riceve una spinta ma qui la decisione è corretta".