I due calciatori argentini resteranno a disposizione di Gasperini
VIDEO / "Chiudere la carriera a Roma?": la risposta di Gasperini scatena le risate
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre.
La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022.
La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali.
L'AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale.
(asroma.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA