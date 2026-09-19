Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni anche oggi su Radio Dee Jay hanno fatto il loro pronostico sulle sfide del fine settimana. Questo pomeriggio si gioca Roma-Inter e secondo i due giornalisti la partita finirà con un pareggio o comunque non sarà vinta dall'Inter.

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Oltre Roma-Inter

"X, io l'ho già vista e per me finisce uno a uno", ha detto il direttore del Corriere dello Sport. "1-x per Caressa", quindi vince la Roma o le due prime della classe pareggiano.

Sulle altre gare vittoria alla Lazio nella gara con il Venezia per Zazzaroni mentre per Caressa finisce in parità. Pari o vittoria del Napoli a Firenze secondo Zazzaroni e vittoria della squadra di Allegri contro i viola secondo Caressa. Per entrambi vince il Como contro il Frosinone. Juve-Atalanta: 1 per il telecronista di Sky. Pari per il collega.

(Fonte: Radio Dee Jay)