VIDEO FCIN1908 / Totti: "L'Inter può vincere la Champions, Chivu farà grandi cose"

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e per la Roma. Nel corso della sfida di Champions League contro il Real Madrid si è fermato Paulo Dybala.

L’attaccante argentino ha lasciato il campo all’intervallo a causa di un risentimento muscolare: al suo posto è entrato Rodrigo Mora.

Le condizioni di Dybala saranno valutate nei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

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Koné e Dybala infortunati

Non solo Paulo Dybala. La Roma ha dovuto fare i conti nel primo tempo con l’infortunio di Manu Koné.

Il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare ai flessori e ha lasciato il posto a Pisilli.