Il Bayern finora non ha mai presentato alcuna proposta ufficiale; l'approccio è stato fatto dal lato giocatore, non con il club

Il post di ieri di Hakan Calhanoglu sembra aver sciolto tutti i dubbi sul suo futuro: il centrocampista turco vuole restare all'Inter. Lo sottolinea così anche Fabrizio Romano: "Hakan Calhanoglu ha chiarito il suo futuro e resta all'Inter perché si trova bene nel club, convinto del progetto anche per i prossimi anni. Il Bayern finora non ha mai presentato alcuna proposta ufficiale; l'approccio è stato fatto dal lato giocatore, non con il club".