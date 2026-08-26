Sebastiano Esposito, dopo la rottura con il Cagliari delle scorse settimane, è pronto a iniziare una nuova avventura
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Sebastiano Esposito, dopo la rottura con il Cagliari delle scorse settimane, è pronto a iniziare una nuova avventura.
Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, l'attaccante, sul quale l'Inter vanta un 40% sulla rivendita, si trasferirà domani al Sassuolo, ma in prestito secco. Scrive il giornalista:
"Il Sassuolo ha raggiunto un accordo per ingaggiare Sebastiano Esposito dal Cagliari con la formula del prestito. Riccardo Ciervo passerà al Cagliari nell'ambito di uno scambio, mentre Esposito prenderà il posto di Andrea Pinamonti, che si trasferisce al Sassuolo dalla Lazio".
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