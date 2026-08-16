VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così delle critiche su Pio Esposito che sembra ancora indietro di condizione:

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"C'è un giocatore per il quale io stravedo, Pio Esposito, c'è il mirino delle critiche su di lui perché non segna. Sono molto ridicole le critiche che sto leggendo su Pio Esposito.

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Quando io dissi che Thuram era un downgrade rispetto a Dzeko, in quella estate lì Thuram non la becca mai al di là delle mie bischerate tanto che l'Inter corre ai ripari, spende una cifra mostruosa per Arnautovic"