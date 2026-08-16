Le parole di Sandro Sabatini, su Youtube, in merito a Pio Esposito, per il quale sono arrivate critiche per il suo precampionato

Matteo Pifferi
sabatini

VIDEO / Sabatini a Thuram: "Ha creato una tempesta di messaggi d'odio. L'Inter rifletta"

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così delle critiche su Pio Esposito che sembra ancora indietro di condizione:

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"C'è un giocatore per il quale io stravedo, Pio Esposito, c'è il mirino delle critiche su di lui perché non segna. Sono molto ridicole le critiche che sto leggendo su Pio Esposito.

FC Internazionale Training Session
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Quando io dissi che Thuram era un downgrade rispetto a Dzeko, in quella estate lì Thuram non la becca mai al di là delle mie bischerate tanto che l'Inter corre ai ripari, spende una cifra mostruosa per Arnautovic"

Sabatini

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