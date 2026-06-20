Ronaldinho al Ravenna? Braida spiega: “Al momento posso solo dire che…”

"Tutta l'operazione verrà annunciata in un grande evento la prossima settimana, mercoledì, a Miami. Quindi al momento posso solo anticipare che Ronaldinho sarà tesserato dal Ravenna. Il resto si vedrà". Lo ha ribadito all'ANSA il vicepresidente del club romagnolo, Ariedo Braida, annunciando che negli Usa ci sarà il numero uno della società di serie C, Ignazio Cipriani, a presentare l'accordo con il 46enne fuoriclasse brasiliano.

La vicenda è stata ripresa da alcuni media brasiliani che, riportando soprattutto quanto scritto in Italia, dicono che l'ex giocatore della nazionale verdeoro sarà "azionista" del Ravenna e dovrebbe partecipare solo ad una partita-evento, non ai match ufficiali del terzo campionato professionistico italiano. Molta più attenzione viene dedicata alla presenza del giocatore negli Usa, per seguire le partite del Brasile, con varie foto che lo ritraggono insieme a Ronaldo il Fenomeno allo stadio di Filadelfia ad assistere alla partita tra la nazionale di Carlo Ancelotti e Haiti. Si ricorda poi, come fa 'O'Globo', che Ronaldinho continua a coltivare la carriera di cantante e cantautore e, come Ronaldo de Assis Moreira, risulta essere il compositore o l'autore di 91 canzoni registrate in Brasile, oltre a comparire come interprete in altre 32.