Il compleanno di Ronaldo? Il 18 settembre: è il giorno in cui il Fenomeno festeggia. Ma l'Inter rivela un aneddoto sulla sua data di nascita. E lo spiega in un post a lui dedicato proprio in occasione dei suoi 50 anni. "Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Perché spiegare cosa è stato Ronaldo per l’Inter e per il calcio è quasi impossibile. Il 18 settembre è il giorno in cui ha sempre festeggiato il compleanno. Ma sui documenti di nascita c’è un’altra data: 22 settembre", spiega la società.

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"A San Siro arrivò tra decine di bambini, in un abbraccio che sembrava raccontare ciò che sarebbe diventato. Alla prima lasciò il palco a Recoba. Alla seconda, a Bologna, segnò. E non si fermò più. In un calcio senza VAR, dove fermarlo significava spesso provare a menarlo, Ronaldo rendeva normale l’impossibile", scrive ancora l'Inter a proposito del calciatore che ha vestito la maglia nerazzurra tra la fine degli anni novanta e gli inizi del 2000.

Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Perché spiegare cosa è stato Ronaldo per l’Inter e per il calcio è quasi impossibile.

Il 18 settembre è il giorno in cui ha sempre festeggiato il compleanno. Ma sui documenti di nascita c’è un’altra data: 22 settembre.

A San Siro arrivò… pic.twitter.com/f10mZ0tf0S — Inter ⭐⭐ (@Inter) September 22, 2026

"Costacurta, Nesta e gli altri diventavano spettatori dei suoi doppi passi, dribbling e velocità. Era un altro calcio? No. Era un altro pianeta. Poi due terribili infortuni e un anno e mezzo lontano dai campi. Al ritorno, gol indimenticabili: Brescia, Verona, ancora Brescia, fino all’ultimo, su punizione contro il Piacenza. 59 gol in 99 partite. Numeri che raccontano poco. Ronaldo è stato il Fenomeno. Soprattutto, il Fenomeno con la maglia dell’Inter", conclude l'Inter.