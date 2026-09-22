Uno degli attaccanti più forti della storia del calcio mondiale ha vestito la maglia dell'Inter. Solo gli infortuni lo hanno fermato: "Era un altro pianeta"
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Il compleanno di Ronaldo? Il 18 settembre: è il giorno in cui il Fenomeno festeggia. Ma l'Inter rivela un aneddoto sulla sua data di nascita. E lo spiega in un post a lui dedicato proprio in occasione dei suoi 50 anni. "Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Perché spiegare cosa è stato Ronaldo per l’Inter e per il calcio è quasi impossibile. Il 18 settembre è il giorno in cui ha sempre festeggiato il compleanno. Ma sui documenti di nascita c’è un’altra data: 22 settembre", spiega la società.
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"A San Siro arrivò tra decine di bambini, in un abbraccio che sembrava raccontare ciò che sarebbe diventato. Alla prima lasciò il palco a Recoba. Alla seconda, a Bologna, segnò. E non si fermò più. In un calcio senza VAR, dove fermarlo significava spesso provare a menarlo, Ronaldo rendeva normale l’impossibile", scrive ancora l'Inter a proposito del calciatore che ha vestito la maglia nerazzurra tra la fine degli anni novanta e gli inizi del 2000.
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