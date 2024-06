Le parole dell'ex portiere: "Purtroppo il rendimento della squadra è calato e non sono più riusciti a tenere quel ritmo, però sono contento

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Rubinho, ex portiere della Juventus, ha parlato così della stagione bianconera: "Penso che un 7 pieno vada bene, la Juve ha raggiunto gli obiettivi di inizio stagione: la qualificazione in Champions League e il trionfo finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Se ho creduto allo scudetto? Sì, ci credevo fino allo scontro diretto con l'Inter. Poi purtroppo il rendimento della squadra è calato e non sono più riusciti a tenere quel ritmo, però sono contento ugualmente della posizione raggiunta".