Tra i tanti colpi di Sandro Mazzola da dirigente dell'Inter negli anni '80 c'è stato sicuramente anche Karl-Heinz Rummenigge
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Tra i tanti colpi di Sandro Mazzola da dirigente dell'Inter negli anni '80 c'è stato sicuramente anche Karl-Heinz Rummenigge.
Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante tedesco lo ha ricordato così:
"Sandro è stato per me speciale. Da bambino era uno dei miei grandi idoli ed è stato proprio lui, nel 1984, a portarmi all’Inter. È una di quelle storie speciali. che solo il calcio sa scrivere. Gliene sarò sempre grato".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
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