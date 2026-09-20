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Tra i tanti colpi di Sandro Mazzola da dirigente dell'Inter negli anni '80 c'è stato sicuramente anche Karl-Heinz Rummenigge.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante tedesco lo ha ricordato così:

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"Sandro è stato per me speciale. Da bambino era uno dei miei grandi idoli ed è stato proprio lui, nel 1984, a portarmi all’Inter. È una di quelle storie speciali. che solo il calcio sa scrivere. Gliene sarò sempre grato".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)