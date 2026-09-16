Dopo aver conquistato la salvezza all'ultima giornata nello scorso campionato, i tifosi del Tottenham si aspettavano un avvio di stagione diverso con De Zerbi in panchina. E invece gli Spurs hanno racimolato appena due punti (pareggi senza reti con Everton e Nottingham) dopo due sconfitte con Brentford e Newcastle.

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Tottenham che è ancora clamorosamente a quota 0 gol segnati in Premier League e proprio ieri è stato eliminato dalla Carabao Cup dal Liverpool nonostante la rete di Gallagher. Iniziano quindi i primi malumori su De Zerbi anche da parte dei tifosi, dopo un mercato da oltre 300 mln di euro.

Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha parlato così del personaggio De Zerbi, citando anche Adani. CONTINUA A LEGGERE