Sandro Sabatini, su Youtube, ha parlato così del personaggio De Zerbi, citando anche Adani: ecco il punto di vista del giornalista

Matteo Pifferi
De Zerbi in conferenza

VIDEO / De Zerbi contro la mamma di Rabiot: "Dimentica due cose. Per difendere il figlio..."

Dopo aver conquistato la salvezza all'ultima giornata nello scorso campionato, i tifosi del Tottenham si aspettavano un avvio di stagione diverso con De Zerbi in panchina. E invece gli Spurs hanno racimolato appena due punti (pareggi senza reti con Everton e Nottingham) dopo due sconfitte con Brentford e Newcastle.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

de zerbi (2)
Getty Images

Tottenham che è ancora clamorosamente a quota 0 gol segnati in Premier League e proprio ieri è stato eliminato dalla Carabao Cup dal Liverpool nonostante la rete di Gallagher. Iniziano quindi i primi malumori su De Zerbi anche da parte dei tifosi, dopo un mercato da oltre 300 mln di euro.

sabatini

adani 2 (1)

Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha parlato così del personaggio De Zerbi, citando anche Adani. CONTINUA A LEGGERE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti