Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Napoli dopo il 2-2 contro il Manchester City:

Getty Images

"Ci sono le categorie tra i giornalisti, tra gli opinionisti, tra i giocatori, tra gli allenatori ma, prima di andare a Mediaset, ho fatto una promessa a me stesso. Non la faccio tanto lunga su Allegri ma posso dire una cosa?

Getty Images

Io ho visto un bellissimo Napoli, un bel Napoli, un bel calcio e una bellissima partita. Maresca è bravo ma un po' di presunzione ce l'hanno tutti, certo, lasciare in panchina il giocatore che ha massacrato l'Italia, Doku, mi è sembrato un esercizio di superiorità"