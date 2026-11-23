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Intervenuto a Pressing, Sandro Sabatini ha commentato così il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta alla New Balance Arena:

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"Mi sembra talmente elementare che una squadra in vantaggio 2-0, 3-1 e 4-2 debba gestire la partita anziché guardarsi allo specchio.

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Secondo me è la presunzione l'aspetto più preoccupante dell'Inter oltre ad una fragilità difensiva, nei singoli e nel reparto, testimoniata dal fatto che a parte Pio Esposito e malgrado 4 gol subiti il migliore in campo è Josep Martinez. C'è un dato sull'Inter estremamente preoccupante: 12 partite, 17 gol subiti. O l'Inter cambia tendenza o non lo vinci lo scudetto con questa media gol subiti"