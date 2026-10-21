La stoccata a distanza del noto giornalista all'ex calciatore che dopo Napoli-Bodo Glimt si è complimentato con l'allenatore toscano
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Non è una notizia che tra Sandro Sabatini e Lele Adani non corra buon sangue. Una conferma ulteriore è arrivata nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Scontro diretto', in cui il noto giornalista si è scagliato contro l'ex calciatore sul tema che da sempre ha diviso il loro parere: Massimiliano Allegri. Questa la stoccata a distanza:
"Grandi complimenti di Adani ad Allegri dopo Napoli-Bodo? Non mi piace l'ipocrisia, cambiamo discorso. E' ora di ... CONTINUA A LEGGERE
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