Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nella puntata di Pressing si discute della scelta di Chivu di confermare Martinez dopo l'errore con il Real Madrid.

Sabatini: "Ha fatto bene Chivu a confermarlo, assolutamente. Il fatto di non far giocare Provedel (come anticipa La Gazzetta dello Sport che afferma avrebbe dovuto giocare, ma Chivu rimanda il suo esordio, ndr) è un danno psicologico tanto quanto l'avvicendamento. Se dici Chivu ci aveva pensato, è la stessa cosa...".

Biasin: "Provedel avrebbe giocato per una normale alternanza. Non gioca perché se non mette Martinez si scatena a livello mediatico la chiacchiera. Provedel lo ha preso apposta per questa alternanza, voleva un secondo pronto anche a giocare".

Sabatini: "I portieri che entrano in competizione per me peggiorano tutti e due".